Biathletin Zdouc in Corona-Quarantäne

ÖSV-Biathletin Dunja Zdouc kann coronabedingt nicht in Ruhpolding mitwirken.

Biathletin Dunja Zdouc fehlt wegen einer Corona-Infektion beim Weltcup in Ruhpolding. Der ÖSV bestätigte am Donnerstag, dass die Kärntnerin vor der Anreise nach Bayern einen positiven Test abgegeben hatte und sich in Quarantäne befindet. Die Olympia-Kandidatin hatte den Sprint am Mittwoch verpasst, am Freitag steht die Frauenstaffel auf dem Programm, am Sonntag die Verfolgung, für die sich mit Lisa Hauser nur eine Österreicherin qualifiziert hat.