Biathlon-Herren vor Heimweltcup weit abgeschlagen

Die österreichischen Biathleten haben im letzten Rennen vor dem Heimweltcup in Hochfilzen Schadensbegrenzung betrieben.

Nach dem schwachen Sprint in Kontiolahti am Sonntag von weit außerhalb der Top 30 in die Verfolgung gestartet, verbesserte sich David Komatz ohne Fehlschuss auf Platz 19. Simon Eder (26.) und Felix Leitner (28.) schoben sich ebenfalls noch unter die besten 30. Über den Sieg jubelte erneut Johannes Thingnes Bö.

Der Doppelolympiasieger aus Norwegen setzte sich trotz dreier Strafrunden wie im Sprint souverän vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid durch. Dritter wurde der Franzose Emilien Jacquelin. Ungleich höher als die Chancen der ÖSV-Männer waren anschließend jene von Lisa Hauser, die nach ihrem Triumph im Sprint mit 17 Sekunden Vorsprung als Erste ins Jagdrennen startet.