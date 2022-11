Eisschnelllauf-Ass Herzog verteidigt Platz in A-Gruppe

Vanessa Herzog hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen über 1.500 Meter ihren Platz in der A-Gruppe verteidigt.

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat beim Weltcup in Heerenveen über 1.500 m mit Rang 13 ihren Platz in der A-Gruppe verteidigt und damit ihr Ziel erreicht. Die 27-Jährige kam am Samstag im "Thialf" auf eine Zeit von 1:57,25 Min., den Sieg holte sich Lokalmatadorin Antoinette Rijpma-De Jong (1:53,73). Am Sonntag wird Sprint-Spezialistin Herzog in ihrer Paradedisziplin über 500 m an den Start gehen.

"Vor der Saison hätte ich nicht damit gerechnet, mich hier in den Top 15 zu platzieren. Das war echt ein großer Schritt nach vorne, den ich auf dieser Strecke gemacht habe", sagte Herzog, die ihr zweitbestes Weltcup-Resultat über die lange Distanz erzielte. Damit gelang Herzog eine Punktlandung, die Wahl-Kärntnerin verteidigte knapp ihren Platz in der Division A. "Es war ein Superrennen heute und insgesamt ein sehr effizienter Lauf für eine Sprint-Spezialistin", freute sich Herzog.

Bei den Männern lief Ignaz Gschwentner über 500 m in 36,22 Sekunden auf Platz 22 in der Division B. "Das war schon ganz akzeptabel. Nach dem Auftakt in Stavanger bin ich erleichtert, dass es hier viel besser lief. Ich bin aber noch nicht da, wo ich hinwill", sagte der Tiroler. Über die 5.000 m belegte Gabriel Odor in der Division B den 24. Rang (6:36,83 Min.). Am Sonntag stehen für Odor noch die 1.500 m sowie gemeinsam mit Gschwentner und Weltcup-Debütant Alexander Farthofer der Teamsprint auf dem Programm.