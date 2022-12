Herzog mit neuntem Platz in Calgary ''happy''

Herzog in Calgary-Weltcup nur Siebente über 500m Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist am Freitag beim Weltcup in Calgary (Kanada) über 500 m in 37,47 Sekunden auf den siebenten Platz gelaufen. Es siegte die Südkoreanerin Kim Min-Sun in 36,96 Sek. In der Gesamtwertung ist die Wahlkärntnerin über diese Distanz Dritte.