Herzog verzichtet auf Weltcuppause

Planänderung bei Eisschnellläuferin Vanessa Herzog: Die Tirolerin wird nun doch keine Weltcuppause einlegen, wie ihr Team mitteilte.

Stattdessen ist die 28-Jährige nach Stavanger geflogen und wird dort kommende Woche im Weltcup starten. Ziel sei es, das Timing und Gefühl im Wettkampf zu finden, hieß es. Bei der Auswahl der Strecken wird diesmal zwecks Abwechslung durchgemischt, Herzog wird am Freitag erstmals seit 2017 im Massenstart über 16 Runden antreten.

Zudem sind Starts über 1.500 m (Samstag, 2.12.) und 500 m (Sonntag) geplant. Ursprünglich wollte Herzog nach dem misslungenen Weltcup-Auftakt in Asien pausieren und unter anderem den Trip nach Norwegen auslassen. "Ich habe mich in Asien in eine richtige Krise gefahren", hatte sie nach den Wettkämpfen in Peking gesagt.

Änderungen gibt es auch in der Trainingsorganisation: Herzog trennte sich von dem in der Niederlande stationierten, internationalen Team Novus und vertraut wieder ausschließlich auf die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann, Manager und Coach Thomas.