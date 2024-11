Gasser in Peking souverän im Big-Air-Finale

Snowboard-Doppelolympiasiegerin Anna Gasser hat am Samstag beim Big-Air-Weltcup in Peking souverän das Finale der besten acht erreicht.

Die Kärntnerin wurde in der Qualifikation Zweite und zeigte dabei auch ihren neuen Trick, den "Cab Triple Cork 1260 mit Drunk-Driver-Grab". Das Finale geht am Sonntag (11.00 Uhr MEZ) in Szene.

"Es waren heute perfekte Conditions. Ich bin voll happy, dass ich mich fürs Finale qualifiziert habe. Das Level war so hoch wie noch nie", meinte Gasser. Nun müsse man auch bei den Frauen schon in der Qualifikation "Gas geben und die höchsten Tricks zeigen". "Ich hoffe, dass ich im Finale noch was Kleines draufsetzen kann." Ihre Teamkollegin Hanna Karrer landete auf Platz 16.

Auch Millauer im Finale, ÖSV-Freeskier nicht

Bei den Snowboard-Herren schaffte auch Clemens Millauer knapp, aber doch den Einzug ins Finale. Als Fünfter seines Heats holte er den erforderlichen Top-5-Platz für das Finale der besten 10.

Im Freeski-Big-Air-Finale werden keine Österreicher dabei sein: Matej Svancer, Lukas Müllauer, Julius Forer und Hannes Rudigier hatten dieses allesamt am Freitag verpasst.