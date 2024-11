Verletzungs-Schock! Prock verpasst Weltcup-Auftakt in Lillehammer

Österreichs Rodlerin Hannah Prock wird verspätet in den Weltcup starten.

Die 24-jährige Tirolerin fällt in der Vorbereitung für zumindest drei Wochen aus und verpasst damit den Auftakt in Lillehammer Ende November. Grund ist eine seit dem Winter 2022/23 immer wieder Schmerzen verursachende Kreuzbein-Verletzung. Bandscheibenprobleme werfen aktuell auch Lara Kipp, die mit Selina Egle WM-Gold 2024 gewonnen hat, zurück.

"Habe seit 18 Monaten Schmerzen"

"Es ist ein ständiges Auf und Ab, mal geht es halbwegs, mal gar nicht. In Wahrheit habe ich seit 18 Monaten Schmerzen und schaffe es trotz intensiver Physiotherapie nicht, das Thema in den Griff zu bekommen", berichtete Prock. Es handle sich um ein verschobenes Kreuzbein, das auf die Muskulatur drücke. "Es macht es so für mich nicht möglich, auf höchstem Niveau rodeln zu können", sagte die Tochter von ÖRV-Präsident Markus Prock.

Besser geht es Wolfgang Kindl, der sich nach seiner Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber schneller erholt hat als gedacht. Bis zum Saisonstart wird das ÖRV-Team insgesamt 30 Trainingstage auf Eis verbringen.

Neue Startreihenfolge im Weltcup sowie Mixed-Staffel-Premiere

Beim Saisonauftakt in Norwegen wird es eine neue Startreihenfolge im Ein- und Doppelsitzer geben. Wegen der wetterbedingten Chaosrennen in der vergangenen Saison werden im Einsitzer im ersten Lauf zunächst die Top-5-Platzierten aus dem Nationencup in umgekehrter Reinfolge starten. Danach folgt die Gruppe der Gesetzten, dann die weiteren Schlitten. Neu ist zudem eine Mixed-Staffel mit je einem Mann und einer Frau sowie ein Frauen- bzw. Männer-Doppelsitzer. Dieser neue Bewerb ist auch bei der WM in Whistler auf dem Programm.