Ofner hat Podest so gut wie sicher

Nach den Rängen vier für Katrin Ofner und Johannes Rohrweck beim Weltcup-Auftakt auf der Olympiastrecke in Secret Garden hat Österreichs Ski-Cross-Team nun innerhalb von elf Tagen gleich sechs Chancen, um auf das Podest zu kommen.

In Val Thorens am Freitag und Samstag, Arosa (14./15.) sowie Innichen (19./20.) folgen jeweils zwei Bewerbe. Los geht es am Donnerstag mit der Qualifikation, die Wetterverhältnisse könnten zur Herausforderung werden, als Ersatztag gilt Sonntag.

Freilich mit sehr gutem Gefühl reiste Ofner nach Frankreich und das nicht nur wegen des gelungenen Saisoneinstands. Sie feierte dort im Vorjahr ihren überhaupt ersten und einzigen Weltcupsieg. "Die Erinnerungen an diesen Erfolg sind natürlich immer noch präsent, heuer sind die Bedingungen jedoch ganz anders als im vergangenen Jahr", sagte die Steirerin nach dem ersten Training. Die Organisatoren kämpfen mit viel Neuschnee.

"Bei zwei Elementen ist die Geschwindigkeit am unteren Limit. Dazu kommt, dass du durch den aufgewirbelten Schnee der Konkurrentinnen die Schläge in der Piste nicht siehst, wenn du in einem Heat an dritter oder vierter Position fährst", berichtete Ofner. Rohrweck stellt sich jedenfalls auf alles ein. "Es könnte hier zur einen oder anderen Verschiebung kommen, daher müssen wir sehr spontan sein und uns vermutlich schnell mit neuen Situationen abfinden."

Der Veranstalter hat sich vorbereitet und einen zweiten Start errichtet, sollten starker Wind oder zu große Schneemassen ein Rennen auf der Originalstrecke verhindern. Zudem besteht die Möglichkeit, mit einem Rennen auf den Sonntag auszuweichen, der als Reservetag vorgesehen ist. Derzeit sind die Einzelrennen am Freitag (9.45 Uhr/live ORF Sport +) und Samstag (11.30) vorgesehen.