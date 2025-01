× Vom Olympia-Medaillengewinner zum Grenzgäntger: Rogan jagt Medaillen im Eiswasser

Markus Rogan, früherer Weltklasseschwimmer und Olympia-Medaillengewinner, tritt diese Woche bei der Eisschwimm-WM in Molveno (Südtirol) an.

Der 41-Jährige ist in vier Disziplinen gemeldet: 50 und 100 Meter Freistil, 100 Meter Brust sowie 200 Meter Lagen. In eisigen Gewässern mit maximal fünf Grad Wassertemperatur zählt Eisschwimmen zu den härtesten Herausforderungen des Schwimmsports.

Eisschwimm-WM mit 21 Österreichern

Die Weltmeisterschaft im Eisschwimmen wird bereits zum sechsten Mal ausgetragen und lockt Teilnehmer aus aller Welt nach Südtirol. Mit Markus Rogan sind insgesamt 21 österreichische Athleten gemeldet, die in verschiedenen Einzelbewerben und Staffeln antreten. Die Strecken reichen von 50 bis 1.000 Metern, geschwommen wird in unterschiedlichen Lagen.

Vom Olympia-Medaillengewinner zum Eisschwimmer

Markus Rogan war einst einer der erfolgreichsten Schwimmer der Welt. Seine Karriere war geprägt von herausragenden Leistungen, darunter zwei Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, neun Europameistertitel und ein Weltmeistertitel 2008. Doch nach dem Rücktritt vom Profisport fand Rogan neue Herausforderungen abseits des Beckens. Beim Eisschwimmen entdeckte er eine Disziplin, die physische Härte und mentale Stärke erfordert – Eigenschaften, die ihn immer ausgezeichnet haben.

Weltrekord im Apnoetauchen unter Eis

Rogans Faszination für extreme Herausforderungen führte 2024 zu einem Weltrekord im Apnoetauchen unter Eis. Im Weissensee in Kärnten tauchte er 111,2 Meter weit – ohne Flossen und Neoprenanzug. Dabei kämpfte er nicht nur gegen die eisige Kälte, sondern auch gegen die eigenen Grenzen. „Es ist fürchterlich unter dem Eis“, beschrieb Rogan das Erlebnis. „Aber wenn du auftauchst, spürst du das Leben intensiver als je zuvor.“

Erfolge und Tiefpunkte einer außergewöhnlichen Karriere

Neben seinen sportlichen Erfolgen prägten auch Rückschläge Rogans Karriere. Nach einer enttäuschenden WM 2009 geriet er in Rom in eine Prügelei, die seine mediale Präsenz in Österreich neu prägte. Doch Rogan kämpfte sich zurück, wurde bei den Olympischen Spielen 2012 Fahnenträger und verabschiedete sich danach vom Spitzensport.

Ein neues Leben in Los Angeles

Nach dem Rücktritt studierte Rogan Psychologie in Los Angeles und eröffnete später eine Klinik in Beverly Hills. Heute lebt er mit seiner Frau und zwei Söhnen in Los Angeles und unterstützt als Therapeut unter anderem Drogensüchtige. Dennoch bleibt Rogan seiner Leidenschaft treu: dem Streben nach neuen Grenzen, sei es als Schwimmer, Therapeut oder Grenzgänger.