Im Ibera-Nationalpark in Argentinien hat es seit 70 Jahren die ersten Jaguar-Geburten in freier Wildbahn gegeben.

Insgesamt waren acht Jaguare in dem Nationalpark ausgewildert worden. Wissenschaftler werten die seit langer Zeit, erste Geburt von Großkatzen in Freiheit als hervorragendes Ergebnis des Projekts.

Im Ibera-Nationalpark im Nordosten Argentiniens sind erstmals seit 70 Jahren wieder Jaguare in freier Wildbahn geboren worden. Der Park umfasst 1.381,4 km² und schützt einen Teil der Iberá-Feuchtgebiete und der angrenzenden Wiesen, Savannen und Wälder.

Zwei Jungtiere

Eine Großkatze, die im vergangenen Jahr dort ausgewildert worden war, brachte zwei Jungtiere zur Welt. Das teilte die Tierschutzorganisation Rewilding Argentina mit. Eine versteckte Kamera habe die Vermutungen der Mitarbeiter bestätigt, sagte Magali Longo, Koordinatorin des Jaguar-Wiederansiedlungszentrums (CRY).

Das Elternpaar

Die Aufnahmen zeigen die Jaguarmutter Arami, die sich um ihren Nachwuchs kümmert. Arami war 2018 im CRY geboren und im vergangenen September in dem Park ausgewildert worden. Der Vater der beiden Jungtiere ist Jatobazinho, ein in Brasilien geretteter Jaguar, der 2019 an das argentinische Projekt gespendet und im Dezember in den Park entlassen wurde.

Wiederansiedelung

Jaguare gelten in der Provinz Corrientes seit 70 Jahren als ausgerottet. Seit zehn Jahren bemühen sich die Tierschützer um ihre Wiederansiedlung. „Die Paarung freier Jaguare und die Geburt einer neuen Generation in Freiheit ist eine hervorragende Nachricht für das Projekt“, erklärte Rewilding Argentina. Es wird geschätzt, dass es in Argentinien derzeit 200 bis 300 Jaguare gibt.

Hintergrund

Jaguare sind sogenannte Top-Prädatoren und stehen in ihrem Lebensraum an der Spitze der Nahrungskette. Damit spielen sie für den Erhalt eines gesunden Ökosystems eine entscheidende Rolle.

Insgesamt 34 bekannte Jaguar-Populationen gibt es weltweit noch. 33 von ihnen gelten als gefährdet oder sogar stark gefährdet. Teilweise umfassen die Bestände gerade noch ein Tier – eine dramatische Entwicklung. Die größte und einzige noch nicht vom Aussterben bedrohte Jaguar-Population lebt in den Regenwäldern des Amazonas.



