Tierschutz und ihre Erfolge

Der Einsatz für Tiere lohnt sich

Niederlande setzt ein Zeichen gegen Qualzucht. Seit Anfang des Jahres ist die Haltung von bestimmten Katzenrassen, die besonders große gesundheitliche Probleme mit sich bringen verboten. Dazu gehören etwa Faltohrkatzen und auch Nacktkatzen. Außerdem könnte die Regelung in Zukunft auf weitere Rassen ausgeweitet werden.

Kasachstan hat erfolgreich zum Schutz der Saiga-Antilope beigetragen. Anfang der 2000er war sie fast ausgestorben. Durch strengere Kontrollen gegen Wilderei und den Ausbau von Schutzgebieten konnte sich die Population wieder erholen. Heute gibt es über eine Million Tiere - die Art gilt deshalb nicht mehr als akut vom Aussterben bedroht. Der beeindruckende Anstieg innerhalb weniger Jahre ist einer der größten Erfolgsgeschichten im Artenschutz

Bereits 2024 hat Süßkorea beschlossen, endlich den Hundefleischhandel zu verbieten. Bis 2027 soll das Gesetz vollständig umgesetzt werden. Aber schon jetzt zeigt sich der Fortschritt. Immer mehr Betriebe schließen vorzeitig, was Tausende Hunden verschont lässt.

Nach der Ausweitung von Meeresschutzgebieten vor Patagonien erholen sich viele Meeresarten endlich wieder. Weniger Fischerei und bessere Lebensbedingungen - besonders Wale und Delfine profitieren davon. Das zeigt, dass konsequenter Meeresschutz messbare Erfolge für die Artenvielfalt bringen kann.

In Frankreich wird das Verbot von Wildtieren im Zirkus seit dem Gesetz von 2021 schrittweise umgesetzt. Spätestens bis 2028 sollen Zirkusse komplett keine Wildtiere mehr halten oder einsetzen dürfen. Bis Ende 2026 werden weitere Einschränkungen wirksam, darunter das Ende von Shows mit Delfinen und Orcas.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 26.04.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 03.05.2026, 18:30 Uhr

Guatemala hat in einzelnen Regionen Projekte der Öl- und Rohstoffgewinnung gestoppt. Sensiblen Regenwaldgebieten schützen damit Biodiversität und indigene Territorien.

Dabei geht es besonders um Gebiete, die Lebensraum für Arten wie den Jaguar und seltene Vogelarten wie den Ara sind.

Der internationale Druck auf Umwelt- und Naturschutzpolitik hat Wirkung gezeigt.

Zahlreiche Natur- und Tierschutzorganisationen und Menschen, die diese unterstützen tragen tag täglich zu großen Erfolgen bei. Jedes Handeln zählt – jede Demonstration – jede unterschriebene Petition – jeder Kauf von tierfreundlichen beziehungsweise pflanzlichen Produkten zeigt Politik und Wirtschaft, wo die Nachfrage liegt und welche Haltung die Bevölkerung hat.