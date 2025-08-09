Alles zu oe24VIP
© getty/Symbolbild

Crew 10

4 ISS-Raumfahrer nach fünf Monaten zurück auf der Erde

09.08.25, 17:59
Nach rund fünf Monaten an Bord der Internationalen Raumstation sind vier Raumfahrer zurück auf der Erde. 

Mit einem "Crew-Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landete die "Crew 10" im Meer vor der Küste des US-Staates Kalifornien, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

Am Vortag hatte der "Dragon" von der ISS abgedockt und war zu einer fast 18-stündigen Rückreise aufgebrochen.

Seit März an Bord 

Die "Crew 10", bestehend aus den US-Astronautinnen Anne McClain und Nichole Ayers sowie dem japanischen Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskow, war seit März an Bord der ISS stationiert - etwa 400 Kilometer über der Erde.

"Crew 11" 

Vor wenigen Tagen war die "Crew 11" eingetroffen, um das vorherige Team abzulösen: Die US-Amerikanerin Zena Cardman, ihr NASA-Kollege Michael Fincke (USA), der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.

