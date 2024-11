Amoklauf an chinesischer Schule: 8 Tote, 17 Verletzte

Mindestens acht Menschen kamen bei einer Messerattacke an einer chinesischer Schule ums Leben.

Bei einer Messerattacke an einer Berufsschule im Osten Chinas sind mindestens acht Menschen getötet worden. 17 weitere Menschen seien bei dem Angriff an der Wuxi-Berufsschule für Kunst und Technologie in der Provinz Jiangsu verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag in der Stadt Yixing mit.

"SCHOOL ATTACK IN CHINA"



A tragic stabbing spree at a college in Wuxi, China, left eight people dead and 17 injured.



The suspect, a 21-year-old student, is now in custody.



Ein Verdächtiger sei von den zuständigen Beamten ihm Zuge des Einsatzes festgenommen worden.