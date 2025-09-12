Alles zu oe24VIP
Tyler Robinson

Erstes Foto

Attentat auf Kirk: Das ist der Killer

12.09.25, 16:13
Am Mittwoch wurde der rechtskonservative US-Influencer Charlie Kirk bei einer Veranstaltung vor rund 3.000 Menschen an einer Universität im US-Staat Utah mit einem Schuss getötet. Bei dem Attentäter soll es sich um Tyler Robinson handeln.

USA. Der rechtskonservative US-Influencer Charlie Kirk (31), ist am Mittwoch bei einer Veranstaltung an der "Utah Valley University" erschossen worden. Der Verdächtige wurde als Tyler Robinson, ein 22-jähriger Einwohner aus Washington (Utah) identifiziert und am Donnerstagabend festgenommen. Das FBI veröffentlicht den Mugshot des mutmaßlichen Attentäters.

Der mutmaßliche Täter habe seinem Vater Matt, einem seit 27 Jahren dienenden Veteranen des Sheriff’s Department von Washington County, die Tat gestanden, berichteten anonyme Quellen gegenüber "Daily Mail". Sein Vater habe daraufhin die Behörden kontaktiert und seinen Sohn gestellt, bevor dieser in Gewahrsam genommen werden konnte.

Mehr Infos in Kürze ...

