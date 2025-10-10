Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Mega-Stau in China
© APA/AFP/STR

Verkehrs-Wahnsinn

Bilder zeigen Giga-Stau auf 36 Spuren

10.10.25, 09:06
Teilen

In China hat der Reiseverkehr zum Ende der achttägigen "Goldenen Woche" für ein beispielloses Verkehrschaos gesorgt.

Millionen Menschen machten sich gleichzeitig auf den Heimweg – und legten das Land nahezu lahm. Besonders dramatisch wurde die Lage an der Mautstelle von Wuzhuang an der Grenze der Provinzen Anhui und Jiangsu, wo sich ein Mega-Stau auf 36 Fahrspuren bildete. Trotz vollständig geöffneter Spuren ging zeitweise gar nichts mehr.

Mega-Stau in China
© APA/AFP/STR

Laut dem chinesischen Verkehrsministerium wurden während der Feiertage rund 2,4 Milliarden Reisen unternommen – ein neuer Rekord, der das Land lahmlegte. Nicht nur die Autobahnen waren überfüllt, auch Bahnhöfe, Flughäfen und Raststätten gerieten an ihre Grenzen.

Mega-Stau in China
© APA/AFP/STR

Die Behörden versuchten, den Verkehr mithilfe von Echtzeitüberwachung und zusätzlichem Personal zu entlasten, doch hinter den Mautstationen staute es sich erneut. Viele Autofahrer saßen stundenlang im Schritttempo fest.

Die Mautstelle von Wuzhuang gilt als eine der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Chinas. Sie liegt rund 300 Kilometer westlich von Shanghai an der G40 Hushan-Autobahn, einer zentralen Verbindung zwischen den Metropolen Shanghai, Suzhou und Nanjing und dem Landesinneren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden