Delfin "Mimmo" aus Hafenbecken von Venedig gerettet

Mimmo", der Delfin, der seit über einem Monat im Markusbecken in Venedig schwimmt, ist dazu getrieben worden, in ruhigere Gewässer in Richtung offenes Meer auszuweichen.

Mit Hilfe eines Sonars wurde das Meeressäugetier am Samstag von Einsatzbooten in Richtung der Giardini della Biennale geleitet, wo das Wasser tiefer ist, wie lokale Medien berichteten.

Gewässer des Markusbeckens

Dort wurde "Mimmo" dabei beobachtet, wie es mehrmals aus dem Wasser sprang, bevor es abtauchte und verschwand. Die Überwachung wird in den kommenden Tagen fortgesetzt, um festzustellen, ob das Tier endgültig ins offene Meer weitergezogen ist oder ob es künftig erneut in die stark befahrenen - und daher gefährlichen - Gewässer des Markusbeckens zurückkehren könnte.

Küstenwache, Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz

An der von der Hafenbehörde koordinierten Aktion beteiligten sich Küstenwache, Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz. Unterstützung leistete die Universität Padua.

"Mimmo" schwamm seit Wochen regelmäßig im Becken vor dem Markusplatz. Experten warnten vor der Gefahr durch den Bootsverkehr. Mimmo könnte auf der Suche nach Nahrung in die Lagune geraten sein.