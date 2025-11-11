Der Amazon-Magnat sieht plötzlich ganz verändert aus.

Diese zwei erfinden sich immer wieder neu, besonders optisch: Lauren Sanchez und Jeff Bezos haben sich sehr verändert, seit sie einander zugewandt sind.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez © Getty Images

Glatt und prall

Kurz vor ihrer Hochzeit diesen Sommer erreichte die Optik der beiden eine neue Form der Glätte - die Gesichter von Jeff und Lauren schienen auf Hochglanz gebügelt und sehr prall!

© Getty

Starker Gewichtsverlust

Nun hat sich aber im Gesicht des Amazon-Moguls einiges getan. Jeff wirkt schmaler, eingefallen. Steckt da wieder eine Op dahinter ? Mitnichten sagt Experte Dr. Baris Tutkun gegenüber der Bild: "Betrachtet man die früheren Fotos, lässt sich vermuten, dass bereits Filler eingesetzt wurden. Vermutlich, um Volumen aufzubauen, um das Gesicht harmonischer wirken zu lassen und um ein frischeres, jüngeres Erscheinungsbild zu erzielen.“

Balanciert

Tutkun meint dazu: „Im Sommer wirkte das Gesicht besonders glatt, ausgewogen und vital – ein Zeichen dafür, dass die Behandlungen zu diesem Zeitpunkt optimal balanciert waren. Auch eine dezente Botox-Behandlung zur Entspannung der Gesichtsmuskulatur und zur Glättung feiner Linien ist denkbar.“

© Getty Images

Jeff mit Ex-Frau MacKenzie

Bezos soll einiges an Gewicht verloren haben - wahrscheinlich der Abnehmspritze geschuldet. Der Verlust von Fett kann dazu führen, dass das Gesicht plötzlich ganz anders aussieht. Ein Ozempic-Face ist das Resultat! Was geholfen hätte - das Gesicht gleich mitzubehandeln - nicht erst nachher...