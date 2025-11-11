Alles zu oe24VIP
Bezos
© Getty Images

Verändert

Schönheits-Ops nach Hochzeit? Wo sind die Bezos-Bäckchen hin?

11.11.25, 11:51 | Aktualisiert: 11.11.25, 14:09
Der Amazon-Magnat sieht plötzlich ganz verändert aus.

Diese zwei erfinden sich immer wieder neu, besonders optisch:  Lauren Sanchez und Jeff Bezos  haben sich sehr verändert, seit sie einander zugewandt sind.

Jeff Bezos und Lauren Sanchez

Jeff Bezos und Lauren Sanchez

© Getty Images

Glatt und prall

Kurz vor ihrer Hochzeit diesen Sommer erreichte die  Optik  der beiden eine neue Form der Glätte - die Gesichter von Jeff und Lauren schienen auf Hochglanz gebügelt und sehr prall!

Jacklyn Bezos
© Getty

Starker Gewichtsverlust

Nun hat sich aber im Gesicht des Amazon-Moguls einiges getan. Jeff wirkt schmaler, eingefallen.  Steckt da wieder eine Op dahinter ? Mitnichten sagt Experte Dr. Baris Tutkun gegenüber der Bild: "Betrachtet man die früheren Fotos, lässt sich vermuten, dass bereits Filler eingesetzt wurden. Vermutlich, um Volumen aufzubauen, um das Gesicht harmonischer wirken zu lassen und um ein frischeres, jüngeres Erscheinungsbild zu erzielen.“

Balanciert

Tutkun meint dazu: „Im Sommer wirkte das Gesicht besonders glatt, ausgewogen und vital – ein Zeichen dafür, dass die Behandlungen zu diesem Zeitpunkt optimal balanciert waren. Auch eine dezente Botox-Behandlung zur Entspannung der Gesichtsmuskulatur und zur Glättung feiner Linien ist denkbar.“

MacKenzie Jeff Bezos
© Getty Images

Jeff mit Ex-Frau MacKenzie

Bezos soll einiges an Gewicht verloren haben - wahrscheinlich der Abnehmspritze geschuldet. Der Verlust von Fett kann dazu führen, dass das Gesicht plötzlich ganz anders aussieht. Ein Ozempic-Face ist das Resultat! Was geholfen hätte - das Gesicht gleich mitzubehandeln - nicht erst nachher...

