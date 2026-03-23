3-Jähriger stirbt nach Sturz in Fluss

Ein tragisches Unglück erschüttert die deutsche Stadt Siegen in Nordrhein-Westfalen: Ein kleiner Bub ist nach einem Sturz in die Sieg verstorben. Der 3-Jährige war bei einem Ausflug seines Kindergartens in den Fluss gefallen.

Heute ist der 3-jährige Bub verstorben, wie die Polizei Siegen-Wittgenstein mitteilte. Er war am vergangenen Dienstag (17. März) während eines Ausflugs seines Kindergartens in den Fluss Sieg gefallen. Der Bub hatte zuvor gemeinsam mit anderen Kindern und mehreren Betreuungspersonen im Bereich des Adolf-Kunze-Turms in den Eiserfelder Siegauen gespielt, bevor sich das Unglück ereignete, berichtet "Focus online".

Kurz nachdem die Suche nach dem Buben angelaufen war, wurde er bewusstlos in der Sieg treibend gefunden. Alarmierte medizinische Kräfte reanimierten das Kind umgehend, woraufhin es in ein Krankenhaus gebracht wurde. Seit diesem Vorfall am vergangenen Dienstag lag der Dreijährige im Koma. Heute ist er in den frühen Nachmittagsstunden im Spital verstorben.

"Das Team steht unter Schock"

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der den Kindergarten betreibt, zeigte sich zutiefst betroffen von der Tragödie. "Das Team steht unter Schock", erklärte Vorstand Martin Horchler gegenüber "Bild". "Wir werden alles tun, um zur Aufklärung der Geschehnisse beizutragen. Die Ermittlungen laufen. Mehr können wir zum derzeitigen Zeitpunkt leider nicht sagen."

Während die Polizei derzeit keine weiteren Auskünfte gibt, lagen bislang keine Hinweise auf eine Straftat vor. Es werde weiterhin von einem tragischen Unglück ausgegangen, hieß es bereits in einer Stellungnahme aus der vergangenen Woche.