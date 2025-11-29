Alles zu oe24VIP
Dessous
100 Filialen

Beliebte Dessous-Kette in Insolvenz geschlittert

29.11.25, 19:18
Unterwäsche-Kette Herzog & Bräuer erneut insolvent – 400 Mitarbeiter betroffen. 

Die sächsische Unterwäsche-Kette Herzog & Bräuer hat erneut Insolvenz angemeldet.

100 Filialen sowie ein Onlineshop 

Wie das deutsche Branchenportal TextilWirtschaft berichtet, stellte das Unternehmen aus Rötha (Sachsen) beim Amtsgericht Leipzig den Antrag. Bundesweit betreibt die Kette rund 100 Filialen sowie einen Onlineshop – knapp 400 Beschäftigte bangen nun um ihre Arbeitsplätze.

Corona-Pandemie

Bereits 2020 war Herzog & Bräuer wegen finanzieller Schwierigkeiten in ein Eigenverwaltungsverfahren gerutscht. Damals traf die Corona-Pandemie das Filialgeschäft schwer. Durch Kostensenkungen, darunter die Schließung mehrerer Standorte, konnte die Firma 2021 stabilisiert werden.

Verändertes Kaufverhalten 

Warum das Unternehmen nun erneut in die Krise geraten ist, ist bisher unklar. Branchenbeobachter vermuten unter anderem verändertes Kaufverhalten: Viele Kundinnen nutzen die Beratung vor Ort, kaufen anschließend aber günstiger online – ein Trend, der das klassische Fachgeschäft zunehmend unter Druck setzt.

