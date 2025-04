Diese Stadt ist Spitzenreiter für die MEISTEN Scheidungen

Es ist bekannt, dass immer mehr Ehen in Scheidungen enden - Tendenz steigend. Dabei unterscheidet sich die Scheide-Rate je nach Örtlichkeit. Besonders interessant - wir verraten, wo es am HÄUFIGSTEN zum Ehe-Aus kommt.

Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, hat eine Münchner-Anwaltskanzlei die Scheiderate ausgewertet, und die Ergebnisse zeugen nicht von dem gesellschaftlich erwarteten "Happy-End" für Ehepaare.

Gründe für Ehe-Aus

Die Scheidungsquote in Deutschland ist seit 1960 von 11 auf 35,7 Prozent rasant gestiegen. Gründe dafür sind vielfältig, Frauen können seit Jahrzehnten ein selbstbestimmteres Leben führen, als früher. Sie sind finanziell unabhängiger, ein wesentlicher Punkt, weshalb viele nicht mehr abhängig vom Ehepartner sind, das macht Scheidungen und Trennungen leichter und wahrscheinlicher.

Spitzenreiter, Platz 1 geht an ...

Der Spitzenreiter der Scheidungen liegt hierbei in Nordrhein-Westfalen - in der Stadt Leverkusen.Dort wurde 2023 mit 91 Scheidungen pro 100 Eheschließungen die höchste Scheidungsquote unter den größten deutschen Städten verzeichnet. Auf Platz zwei folgt der Landkreis Coburg (Bayern) mit 73 Scheidungen auf 100 Eheschließungen.

Positiver Ausblick

Gegenteilig sieht e in einer anderen bayerischen Ortschaft: In Miesbach enden nur 10 von 100 Ehen, also ein großer Unterschied. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Ortschaften und der Scheidungsquote gibt, ist nicht erschließbar.