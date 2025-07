Häme über Trump-Attentat: Prozess gegen deutschen Comedian

Der Comedian und Satiriker Sebastian Hotz alias El Hotzo muss sich am Mittwoch (9.00 Uhr) in einem Strafprozess vor dem Amtsgericht in Berlin verantworten.

Trump schmiss private Model-Party nur für Epstein und sich Anwältin: Reine Satire Die Anwältin des Comedians dagegen spricht von einer rein satirischen Äußerung. Diese sei keinesfalls geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, sagte sie der dpa. Auch der Deutsche Journalisten-Verband empörte sich über den Strafprozess und verlangte die Einstellung des Verfahrens. Vor einem Jahr hatte in Pennsylvania ein Attentäter auf Trump geschossen und ihn am rechten Ohr getroffen. Ein Besucher kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet. In einem Post verglich Hotz die Schüsse auf Trump mit dem "letzten Bus" und kommentierte: "Leider knapp verpasst." Ergänzend schrieb der 29-Jährige: "Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben." Shitstorm in den Online-Medien Die umstrittenen Beiträge löschte Hotz kurz darauf, doch brach ein Shitstorm in den Online-Medien los und es gab etliche Strafanzeigen gegen ihn. Eine unmittelbare Konsequenz war, dass der öffentlich-rechtliche ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) die Zusammenarbeit mit Hotz beim Jugendsender Fritz beendete.