Wegen Trump: Coca-Cola ändert das Geheimrezept

Donald Trump bezwingt Coca-Cola. Der Getränke-Gigant kündigt an, dass eine neue Cola mit Rohrzucker auf den Markt kommt. Diese soll im Herbst erscheinen.

Letzte Woche forderte der US-Präsident Donald TrumpDonald Trump von Coca-Cola, dass sie statt mit Zuckerrohr süßen sollten und nicht mit dem billigen Maissirup. Der 79-Jährige ist bekennender Diet-Coke-Fan. Trotzdem schrieb er auf seinem Nachrichtendienst Truth Social: "Coca-Cola mit Zucker aus Zuckerrohr ist einfach besser!" Vom Konzern hieß es nur, man schätze den Trumps "Enthusiasmus" für die Marke.

Jetzt bekommt Trump, was er wollte. Coca-Cola gibt am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen eine neue Cola mit Rohrzucker auf den Markt bringen wird, so der Quartalsbericht des Getränkegiganten. Im Rahmen ihrer "laufenden Innovationsstrategie" kommt im Herbst ein "Produkt mit Rohrzucker".

Als "Ergänzung"

In einer Mitteilung schreibt Coca-Cola: "Diese Ergänzung soll das starke Kernportfolio des Unternehmens ergänzen und mehr Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Anlässe und Vorlieben bieten." Im laufenden Tage könnten weitere Details veröffentlicht werden.

Kritik gegen Maissirup

Anders als in anderen Ländern wird in den USA seit den 80er Jahren mit Maissirup mit hohem Fructosegehalt gesüßt. Der Sirup ist günstiger, süßer und länger haltbar als andere Zuckerarten. Doch Maissirup wird als ungesund bezeichnet. Einer von den Kritikern ist Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (71).

Mit der neuen Cola will Trump seine verärgerte Wählerschaft beruhigen. Sie fordern von ihm, die Epstein-Akten zu veröffentlichen und kritisieren ihn für das Fehlen der versprochenen Transparenz.