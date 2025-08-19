Alles zu oe24VIP
karpfen
© Instagram/carpzilla.de

Schweres Gerät

In Kiesgrube: Angler fängt Rekord-Karpfen

19.08.25, 12:00
Teilen

Ein Angler hat den Fang seines Lebens gemacht – und offenbar einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Jörg Schlegel (60) fing in einer Kiesgrube im Bezirk Unterfranken einen Spiegel-Karpfen mit unglaublichen 41,3 Kilo Gewicht. 

Der Elektriker aus Heusenstamm zog den Riesenfisch am 20. Juli aus einem 16 Hektar großen See. Fotos und Zeugen bestätigen den Fang. Das Karpfenangler-Portal „Carpzilla“ jubelte bei Instagram: „41,3 Kilo – Deutscher Spiegelkarpfen Rekord“.

Monate der Vorbereitung

Schlegel hatte seit April eine bestimmte Stelle im See gezielt angefüttert – täglich rund drei Kilo Boilies, spezielle Teigkugeln, die er für über zehn Euro pro Kilo kaufte. An bis zu 60 Tagen saß er dort nach Feierabend oder am Wochenende mit seinen Ruten.

Der große Moment

Am 20. Juli, während einer fünftägigen Angel-Session, biss der Brocken um 9.30 Uhr an. Nach 20 Minuten Drill hatte Schlegel den Riesen am Ufer: „Das war der Moment meines Lebens“, sagt er. Der 41,3-Kilo-Karpfen war bereits sein 51. Fang über 30 Kilo – aber der größte von allen.

