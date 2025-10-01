Oktoberfest sperrt um 17:30 Uhr wieder auf

Aufatmen bei den Wiesn-Besuchern. Der Münchner Bürgermeister gab Grünes Licht: Ab 17:30 Uhr wird das Oktoberfest fortgesetzt.

Die Wiesn-Party kann weitergehen. Nach dem Familiendrama und der Bombendrohung gegen das Oktoberfest sperrt die Wiesn ab 17:30 Uhr wieder auf. Das teilte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit und gab grünes Licht für die Feierlichkeiten.

"Die Polizei hat mich gerade informiert, dass es aus deren Sicht unbedenklich ist, wenn die Wiesn fortgesetzt wird. Deswegen wird das Festgelände wieder ab 17.30 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet", so der SPD-Politiker.

Ausnahmezustand

Nach einem Feuer und dem Fund von Sprengfallen in einem Haus im Norden von München am Mittwoch herrschte Ausnahmezustand.

Der mutmaßliche Täter erschoss seinen Vater und verletzte seine Mutter. Ein Brief, den die Nachbarn an die Polizei gaben, legt die Vermutung nah, dass es sich bei der Tat um einen Erbstreit handelte, der eskalierte, so berichtet die deutsche "Bild".

Vater getötet, Mutter und Frau verletzt

Außerdem soll der Sohn seine Mutter verletzt haben. Mutmaßlich handelt es sich um einen Erbstreit. Neben der verletzten Mutter gibt es auch eine 21-Jährige, die verletzt worden sei. Beim Vater des Täters handelt es sich um einen 90-jährigen Mann. Der Täter soll sich nach der Horror-Tat am Lerchenauer See, etwa fünf Autominuten entfernt, selbst getötet haben.

Entschärfung dauert an

Der Tote trägt einen Rucksack. Die Polizei vermutet darin eine Sprengfalle. Wie die „Welt“ berichtet, stießen die Einsatzkräfte in dem Wohnhaus außerdem auf Handgranaten mit Stolperdraht. Die Entschärfung dauert bis jetzt an.

Der Hintergrund:

Der Täter richtete ein Drohung gegen die Wiesn: Ein Täter habe die Wiesn bedroht