Oktoberfest-Preisschock: HIER kostet Wasser über 15 Euro

Das Oktoberfest 2025 sorgt wegen drastisch gestiegener Preise bei Getränken und Speisen schon im Vorfeld für Diskussionen.

Besonders auffällig sind die Preise für Taferl-/Mineralwasser: So wird im Kufflers Weinzelt wird für einen Liter 15,33 Euro verlangt, während die günstigste Maß Bier auf der Wiesn bei 14,50 Euro liegt. Im Durchschnitt zahlen Besucher für Wasser 10,95 Euro pro Liter. Auch Limonaden und Spezi verteuern sich deutlich, teils um über 25 Prozent. Spitzenreiter ist die Bräurosl mit 15,40 Euro für eine Limo. Selbst alkoholfreies Bier ist oft nicht günstiger – im Weinzelt liegt es bei 17,80 Euro.

Der Maßpreis für Bier beträgt 2025 durchschnittlich 15,25 Euro (+3,5 % im Vergleich zum Vorjahr). Weißbier kostet im Schnitt 16,76 Euro und Limonade 12,11 Euro. Den höchsten Einzelpreis veranschlagt die Münchner Knödelei mit 18,40 Euro für ein alkoholfreies Weißbier.

Luxus-Steak für 229 Euro

Auch beim Essen müssen Besucher tiefer in die Tasche greifen: Ein halbes Hendl kostet zwischen 17,20 und 24,50 Euro, abhängig vom Zelt. Besonders exklusiv ist das Tomahawk-Steak im Bräurosl: 179 Euro für die Standardversion, stolze 229 Euro in der Trüffel-Edition – oe24 berichtete.

Das 190. Oktoberfest startet am 20. September 2025 mit dem traditionellen Anstich auf der Theresienwiese.