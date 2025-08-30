Alles zu oe24VIP
Oktoberfest-Schock: Luxus-Steak kostet mehr als 200 Euro

30.08.25, 22:57
Die Preise auf dem Oktoberfest steigen auch 2025 weiter rasant – mit teils unglaublichen Rekordsummen.

Besonders ins Auge sticht ein Angebot im Bräurosl-Zelt: Dort wird ein 1,3 Kilo schweres Tomahawk-Steak am Knochen für vier Personen serviert. Die Basisversion kostet 179 Euro, die Deluxe-Variante mit schwarzem Trüffel und Trüffel-Béarnaise sogar 229 Euro – das teuerste Wiesn-Gericht aller Zeiten. Wirtin Franziska Kohlpaintner verteidigt den Preis gegenüber "Bild": Im Restaurant sei das Niveau vergleichbar, außerdem handle es sich um ein besonderes kulinarisches Erlebnis. Laut ihr sei das Steak seit Jahren beliebt. "Wenn ein Tisch bestellt, wollen es die Nebentische oft ebenfalls haben", sagt die Bräurosl-Wirtin zur "Bild". 

Maß Bier kostet bis zu 15,80 Euro

Auch bei Getränken und Klassikern schnellen die Preise nach oben. Eine Maß Bier liegt inzwischen zwischen 14,50 und 15,80 Euro – rund 40 Prozent teurer als noch 2019. Besonders auffällig: Im Weinzelt kostet ein Liter Wasser 15,33 Euro, teurer als manche Maß Bier auf der Wiesn. Im Schnitt zahlen Gäste 10,95 Euro für Mineralwasser, ein Plus von fast fünf Prozent zum Vorjahr.

Beim Hendl zeigt sich die Preis-Explosion besonders drastisch: Im Paulaner Festzelt kostet ein halbes Huhn mittlerweile 24,50 Euro, 2019 waren es noch 12,40 Euro – nahezu eine Verdoppelung in sechs Jahren. Auch Kindergerichte wie kleine Käsespätzle für 16,70 Euro oder ein Mini-Backhendl für 20,50 Euro belasten den Geldbeutel kräftig.

