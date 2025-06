Raubtier-Alarm in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt herrscht Alarmstimmung: Die Warn-App Katwarn meldete die Sichtung einer Großkatze am Geiseltalsee in Braunsbedra, nahe Leipzig und Halle an der Saale.

Die Polizei reagierte mit großräumigen Überwachungsmaßnahmen. Bürgerinnen und Bürger wurden eindringlich gewarnt, sich dem Tier keinesfalls zu nähern und sich nicht in Wiesen oder Wäldern aufzuhalten. Bei einer Sichtung soll sofort die Leitstelle unter der Notrufnummer 112 informiert werden. Laut "Mitteldeutscher Zeitung" könnte es sich bei dem gesichteten Tier um einen Puma handeln. Ein Video, das die Sichtung dokumentiert, wurde von Experten als echt eingestuft. "Es ist kein Fake", bestätigte die Ordnungsdezernentin des Saalekreises gegenüber der Zeitung. Das Veterinäramt ist inzwischen vor Ort im Einsatz, um weitere Maßnahmen zu koordinieren und das Tier ausfindig zu machen.