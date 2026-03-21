Taliban übernehmen heimlich Berliner Botschaft

Einem "ARD"-Bericht zufolge fungiert das Taliban-Mitglied Nebrasul H. als sogenannter Geschäftsträger der afghanischen Botschaft in Berlin.

Kabul. Ein Mitglied der radikalislamischen Taliban ist einem ARD-Bericht zufolge zum Leiter der afghanischen Botschaft in Berlin ernannt worden. Die deutsche Bundesregierung sei über diesen Schritt nicht informiert worden, berichtete die "Tagesschau" am Samstag. Deutschland sei damit der erste EU-Staat, in dem die Taliban faktisch eine Botschaft leiten. Deutschland erkennt die Taliban, die im August 2021 die Macht in Afghanistan übernommen hatten, nicht als legitime Regierung an.

Dem Bericht zufolge fungiert das Taliban-Mitglied Nebrasul H. als sogenannter Geschäftsträger der afghanischen Botschaft in Berlin. Ein Geschäftsträger leitet eine Botschaft in Abwesenheit eines Botschafters.

Nebrasul H. war dem ARD-Bericht zufolge als einer von zwei Konsularbeamten im Juli mit Zustimmung der Bundesregierung nach Berlin gekommen. Die Taliban ließen die deutsche Bundesregierung demnach aber im Unklaren über ihre Pläne, ihn später mit der Leitung der Botschaft zu beauftragen.

Der bisherige Geschäftsträger Abdul P. ist den ARD-Recherchen zufolge nur noch eine Art Strohmann, obwohl er auf den Websites des afghanischen Außenministeriums und des Auswärtigen Amts weiterhin als Geschäftsträger genannt wird. Er sei bereits Anfang Jänner entmachtet worden, berichtete die ARD. Die Machthaber in Kabul hätten den von der vorigen Regierung entsandten Diplomaten, der kein Taliban-Mitglied ist, als nicht vertrauenswürdig genug eingestuft.

Obwohl die deutsche Bundesregierung die Taliban nicht als rechtmäßige afghanische Regierung anerkennt, bemüht sich der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) um eine Zusammenarbeit mit den Islamisten bei der Rückführung afghanischer Straftäter in ihre Heimat. Nach Abschluss einer Vereinbarung mit der Taliban-Regierung wurden Ende Februar erstmals 20 Straftäter nach Afghanistan abgeschoben.