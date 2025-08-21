Überfall auf Tankstelle: Polizist erschossen

Bei einem Polizeieinsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen ist am Donnerstagabend ein Polizist durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann die Aral-Tankstelle nahe der Karolingerbrücke überfallen. Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung des Tatverdächtigen auf, als es zu einer Auseinandersetzung kam. Dabei gelang es dem Mann, einem Beamten die Dienstwaffe zu entreißen und auf die Polizisten zu schießen. „Es kam zu einem Schusswechsel.

Dabei wurde ein Beamter lebensgefährlich verletzt. Auch der Tatverdächtige erlitt Verletzungen“, sagte Polizeisprecher Falk Hasenberg zu BILD. Der Verdächtige wurde festgenommen. Kurz nach 20 Uhr bestätigte die Polizei den Tod des Beamten.

"Dachte, es waren Böller"

Ein Augenzeuge berichtete, er habe die ersten Schüsse zunächst für Böller gehalten: „Dann wurde mir klar: Das sind echte Schüsse!“ Panik sei ausgebrochen, Jugendliche und Passanten seien schreiend in alle Richtungen geflohen. „Dieses Bild werde ich niemals vergessen“, sagte er weiter.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, mehrere hundert Einsatzkräfte waren am Tatort. Laut Behörden besteht derzeit keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Die Identität des Schützen ist bislang nicht bekannt.