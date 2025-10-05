US-Tourist: "Dafür hätte ich Texas nicht verlassen müssen"

Ein US-amerikanischer Tourist zeigt sich in den sozialen Medien sehr enttäuscht über das Oktoberfest. Damit löste er eine große Diskussion im Netz aus.

Am Sonntag, 5. Oktober, endet das 190. Oktoberfest. Wie viele Besucher am Ende beim größten Volksfest da waren, wird demnächst verkündet. Ein Besucher war mit seiner Erfahrung nicht zufrieden. Der Tourist aus den USA zog mit seiner Kritik unzählige Reaktionen auf sich.

Auf TikTok postete der Nutzer skiagguusa ein Video, in dem er über das Oktoberfest herzieht. Das Video hat schon über 1,3 Millionen Aufrufe, über 234.000 Likes und 2.700 Kommentare. Keiner hat ihm gesagt, dass die Wiesn einfach ein "county fair", amerikanisches Volksfest, sei.

"Es gibt Achterbahnen und Funnel Cake"

Er sagt enttäuscht: "Ich bin den ganzen Weg nach München geflogen, ich komme hier an und es gibt Achterbahnen und Funnel Cake. Dafür hätte ich Texas nicht verlassen müssen."

Der Amerikaner erzählt: "Dieser deutsche Typ hörte mich darüber reden und sagte ‘Aber man geht für die Erfahrung‘". Dazu erwidert er: "Du kannst mir nicht erzählen, dass das dir keine Iowa-State-Fair-Vibes gibt".

Viel Kritik

Mit diesem Video löste der Texaner eine heftige Diskussion im Netz aus. Ein Nutzer kritisiert seine Erwartung: "Was hast du dir erwartet? Worauf denkst du, basiert dein Iowa State Fair? Hast du ‚Oktoberfest München‘ nie gegoogelt, bevor du tausende von Meilen geflogen bist, um dorthin zu gehen? Ich habe so viele Fragen...".

Ein weiterer schreibt: "Ich meine das nicht herablassend, aber eine ernstgemeinte Frage: Was hast du erwartet? Ja, es ist nur ein großes Volksfest".

"Sieht wie jedes andere Volksfest aus"

Auf der anderen Seite gibt es sehr viel an Zustimmung für den Texaner. Einer kommentiert: "Ich hatte die gleiche Reaktion. Dafür bin ich über den Ozean geflogen." Ein US-Amerikaner meint: "Oh wow, das sieht wie jedes andere Volksfest in Amerika aus, mit schlechtem Wetter."

Eine Person geht weiter und schreibt: "So habe ich mich gefühlt, als wir auf die deutschen Weihnachtsmärkte gegangen sind. Oh mein Gott, sie sind so viel besser in New York City."