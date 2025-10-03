Nach Attentats-Schock: Jetzt legt neuer Ansturm Wiesn lahm

Nachdem das Oktoberfest vor wenigen Tagen erst wegen der Sicherheitslage und eines mutmaßlich geplanten Attentats komplett gesperrt wurde, herrscht heute wieder enormer Besucheransturm. Das Gelände musste nun erneut dicht gemacht werden!

Die Veranstalter teilten mit, dass die Wiesn überfüllt ist. Oktoberfest geschlossen! „Bitte fahren Sie nicht mehr zum Festgelände“, hieß es auf der offiziellen Instagram-Seite des Oktoberfests.

Zuerst wegen Überfüllung. Und dann wegen Sprengsatz-Alarm. Bei allerschönstem Feiertagswetter geht die Party auf der Wiesn jetzt weiter – zumindest für alle, die schon auf dem Gelände sind. - für alle anderen heißt es: Draußen bleiben!

Schon am Mittag stürmten so viele Menschen das Volksfest, dass der Veranstalter um kurz vor 17 Uhr mitteilte: „Die Haupteingänge zum Festgelände an der U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese sind aufgrund des starken Andrangs geschlossen.“ Das Oktoberfest dauert noch bis zum 5. Oktober. Die finalen Tage gelten als die schönsten für die Besucher.

Räumung sorgte für Aufsehen

Eine Räumung von Bierzelten, wie in der vergangenen Woche geschehen, war jedoch nicht nötig. Am vergangenen Samstag hatte die Räumung der Zelte für Aufsehen gesorgt und viele Besucher auch in Angst versetzt, weil sie über den Grund für das Verlassen des Geländes nicht informiert wurden.

Am Mittwoch konnte die Wiesn dann zunächst gar nicht öffnen, weil eine Bombendrohung gegen das Festgelände vorlag. Das Fest startete dann mit mehrstündiger Verzögerung.