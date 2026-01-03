Alles zu oe24VIP
Marseille
© Getty

Neues Ranking

Die gefährlichste Stadt Europas liegt in Top-Urlaubsland

03.01.26, 19:36
Neues Ranking: Das sind die gefährlichsten Städte Europas. 

Die französische Metropole ist laut einem Ranking der Research-Firma „Numbeo“ die gefährlichste Stadt Europas. Auf den Plätzen folgen Birmingham (UK), Coventry (UK) und Grenoble (Frankreich). Komplettiert werden die Top 10 von Neapel (Italien), Montpellier (Frankreich), Lyon (Frankreich), Bradford (UK), Nantes (Frankreich) und Lüttich (Belgien).

Numbeo Europa
© Numbeo

Das Ranking wurde dabei anhand mehrerer Kriterien erstellt. Neben dem tatsächlich messbaren Kriminalitätsniveau fließen dabei auch subjektive Wahrnehmungen ein. Berücksichtigt werden etwa die Sorge vor Einbrüchen, Diebstählen oder Angriffen. Aber auch Korruption und Bestechung werden im Ranking berücksichtigt.

Marseille
© Getty


Wien liegt in dieser Rangliste auf Platz 115 von 153 berücksichtigten europäischen Städten. Graz als zweite österreichische Stadt auf Platz 121. Als besonders sicher gelten Den Haag, Tampere und Eindhoven.

Die gefährlichsten Städte der Welt

Die gefährlichste Stadt weltweit ist Pietermaritzburg in Südafrika. Auf den Plätzen folgen Pretoria (Südafrika), Caracas (Venezuela) und Port Moresby (Papua-Neuguinea).

Numbeo Welt
© Numbeo

Die sichersten Städte der Welt sind laut „Numbeo“ Abu Dhabi, Ras al-Khaimah und Ajman (alle Vereinigte Arabische Emirate).

