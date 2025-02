DIESE Massnahmen müssen "Tutto-Gas"-Touristen jetzt beachten

Lignano Sabbiadoro will jetzt gegen die exzessiven Feiern junger Touristen an Pfingsten vorgehen. Es gibt sogar eine Infokampagne, die sich direkt an österreichische Besucher richtet.

Der norditalienische Badeort Lignano Sabbiadoro ist bei österreichischen Touristen sehr beliebt. Vor allem jüngere Leute reisen gerne während des Pfingstwochenendes dorthin und feiern exzessiv. Die lokale Bevölkerung ist davon kein Fan. Laut italienischen Medien plant die Bürgermeisterin Laura Giorgi mit Touristikern und Berufsverbänden mögliche Maßnahmen, um den Alkoholmissbrauch unter jungen Ausländern zu vermeiden. Mehr Kontrollen Die Pläne sehen vor, intensivere Kontrollen, strengere Regeln für den Verkauf und Ausschank von Alkohol, Einschränkungen für Musik in Gastronomiebetrieben sowie die Installation zusätzlicher Toiletten und Müllbehälter einzuführen. Hotelbetreiber und Vermieter von Ferienwohnungen sollen die Touristen auf die lokalen Regeln aufmerksam machen. Der lokalen Polizei helfen in diesem Jahr deutschsprachige Polizeikräfte aus Südtirol, Hundestaffeln aus Trient sowie Beamte aus Kärnten. Gezielt an österreichische Touristen Die Stadtverwaltung von Lignano will „die Lebensqualität in der Stadt steigern und einen nachhaltigeren Tourismus fördern“. Die Maßnahmen werden im Rahmen einer Informationskampagne, gezielt an österreichische Touristen gerichtet, kommuniziert.