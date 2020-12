Drei Kinder verbrennen während ihre Mutter feiern ist

Während sie weg war, brach in ihrem Zuhause ein Feuer aus.

Brasilien. Drei Kinder, im Alter von vier Jahren, zwei Jahren und acht Monaten starben bei einem Brand in Rio Branco, als ihre Mutter (23) in einer Bar "Party machen" war. Die Kleinen waren in einer Holzhaus eingesperrt, als das Feuer ausbrach. Die Nachbarn versuchten die Kinder zu befreien, konnten aber das Vorhängeschloss an der Tür nicht aufbrechen, wie brasilianische Medien berichten.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das Haus bereits niedergebrannt und die Kinder konnten nur noch tot geborgen werden. Die Polizei verhaftete die Mutter Jociane Monteiro. Sie wurde am nächsten Tag auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit einem Verfahren wegen Vernachlässigung rechnen.

Noch ist nicht restlos geklärt, was den Brand verursacht hat, aber die Behörden gehen von einem Kurzschluss an einem Deckenventilator aus.