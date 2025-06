Droht jetzt ein Krieg im Urlaubsparadies?

Die Spannungen zwischen Thailand und Kambodscha nehmen gefährlich zu.

Thailand erhöht seine Militärpräsenz an der Grenze zu Kambodscha. Verteidigungsminister Phumtham Wechayachai begründete dies am Samstag mit entsprechenden Vorgängen auf der kambodschanischen Seite. Das habe die Spannungen entlang der Grenze verschärft. "Folglich hielt es die königlich-thailändische Regierung für notwendig, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen und unsere militärische Aufstellung entsprechend zu verstärken."

Die Armee erklärte zudem, kambodschanische Soldaten und Zivilisten seien wiederholt auf thailändisches Territorium vorgedrungen. "Diese Provokationen und der Aufbau militärischer Kräfte deuten auf eine klare Absicht hin, Gewalt anzuwenden." Die Armee werde daher die Kontrolle über sämtliche thailändischen Checkpunkte entlang der Grenze übernehmen.

Deeskalationsgespräche bisher nicht erfolgreich

Der Verteidigungsminister, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, teilte nicht mit, wie die verstärkte Militärpräsenz im Detail aussehen wird. Thailand und Kambodscha streiten seit mehr als einem Jahrhundert um die Souveränität über verschiedene nicht markierte Punkte entlang ihrer 817 Kilometer langen Landgrenze. Wiederholt kam es zu Zwischenfällen, zuletzt am 28. Mai, als bei einem kurzen Scharmützel in einem nicht markierten Grenzgebiet ein kambodschanischer Soldat getötet wurde. Es folgten bilaterale Gespräche. Am Donnerstag habe Kambodscha jedoch Vorschläge abgelehnt, die zu einer Deeskalation hätten führen könnten, erklärte Phumtham.

Das kambodschanische Außenministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Kambodscha teilte kürzlich mit, es werde wegen der Streitigkeiten über vier Grenzabschnitte den Internationalen Gerichtshof (IGH) anrufen. Thailands Verteidigungsminister bekräftigte in seiner Erklärung am Samstag, dass sein Land die Zuständigkeit des UNO-Gerichts nicht anerkenne. Er schlug vor, alle grenzrelevanten Fragen durch bilaterale Verhandlungen zu lösen.