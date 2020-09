Ein Toter und sieben Verletzte nach Messer-Angriffen

Birmingham. Bei dem schweren Vorfall in der britischen Stadt Birmingham ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Sieben Menschen seien durch Stiche verletzt worden, zwei davon schwer, teilte die Polizei der Region West Midlands am Sonntag mit.

Der schwere Vorfall in der britischen Stadt Birmingham mit mehreren Verletzten ist höchstwahrscheinlich keine Terrorattacke. Er habe keine Informationen erhalten, die von einem Terrorangriff ausgingen, sagte der britische Außenminister Dominic Raab am Sonntag dem Sender BBC. In der Nacht waren mehrere Menschen im Zentrum Birminghams durch Stiche verletzt worden.

Man wisse noch nicht, was passiert sei, hatte die Polizei am Morgen mitgeteilt. Die Zahl der Betroffenen, die Schwere ihrer Verletzungen und die Hintergründe der Tat waren demnach zunächst noch unklar. Augenzeugen-Berichten zufolge könnte es sich um eine Massenschlägerei unter Jugendlichen in einem Viertel voller Bars und Clubs gehandelt haben. Dabei sollen auch Messer benutzt worden sein.