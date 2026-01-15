Elefanten müssen wegen neuem Lokal Zoo verlassen

Nach 90 Jahren werden schon bald die Elefanten aus einem bekannten Zoo verschwinden.

Afrikanische Elefanten zählen zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten. Der Tiergarten Schönbrunn in Wien und der Grüne Zoo Wuppertal gehören zu den zentralen Koordinationsstellen des Erhaltungszuchtprogramms (EEP).

Doch eine der beliebten Elefanten-Anlagen wird schon bald verschwinden. Allerdings gibt es ein Problem, denn die drei darin lebenden Kühe finden derzeit kein neues Zuhause, dabei sind die Pläne für eine neue Gastronomie an der Stelle der Anlage bereits weit fortgeschritten und Teil eines Projektes in Höhe von etwa 100 Millionen Euro.

Dabei geht es um Zoo Duisburg, in dem auch der Bulle Tuluba geboren ist, der von 2016 bis 2019 in Wien lebte. Dort, wo das altehrwürdige Elefanten-Gehege war, wird nun eine große Savannen-Anlage etwa für Giraffen, Zebras & Co. entstehen und beim Elefanten-Gehege ist unter anderem die große Tierblick-Gastronomie geplant.

Hohes Alter wird zum Problem

Die Kühe Saiwa, Etosha und Daisy sind mittlerweile alle über 30 Jahre alt und haben noch keine Kinder geboren, im Rahmen des Zuchtprogrammes gilt eine Erstgeburt in dem hohen Alter als nicht mehr verantwortbar. Genau das ist das Problem, denn dadurch haben andere Tiergärten wenig Bedarf, die Tiere anzunehmen, da es keine weitere Zucht mit ihnen geben kann.

Gegenüber der BILD meinte der Duisburger Zoo-Sprecher: "Am aktuellen Standort gibt es für die Drei keine Zukunft mehr. Aber wir prüfen, gemeinsam mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm, derzeit verschiedene Optionen, um die bestmögliche Lösung für die Tiere zu finden." Eine Tötung komme zwar nicht in Frage, allerdings ist es schwer, einen geeigneten Platz zu finden, wo die Tiere in Ruhe altern können.

Artgerechte Haltung nicht mehr möglich

Weiters sei auch die artgerechte Haltung in dem aktuellen Gehege nicht mehr gewährleistet, weil es mittlerweile viel zu klein geworden ist. Die "grauen Riesen" waren seit 90 Jahren Bestandteil des Zoos im Ruhrgebiet, schon bald sind sie hier Geschichte.

Ob sie zukünftig nach Duisburg zurückkehren, ist offen. Eine neue Elefantenanlage ist noch nicht geplant. Man will es aber nicht ausschließen, dass die Publikums-Lieblinge in einigen Jahren in eine neue und moderne Anlage zurückkehren werden.