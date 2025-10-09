Erste Details zum Gaza-Deal: DAS wurde vereinbart

Israel und die islamistische Hamas haben sich in der Nacht auf Donnerstag auf die erste Phase des US-Friedensplans geeinigt.

Demnach werden die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen und Israel wird seine Truppen zurückziehen, wie US-Präsident Donald Trump bekannt gab. "Alle Parteien werden fair behandelt." Dies sehe ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen, einen Rückzug der Israelis, Zugang für Hilfsgüter und einen Tausch von Geiseln und Häftlingen vor.

Unterzeichnet werden könnte die Vereinbarung bereits am Donnerstag in Ägypten. Damit ist zwei Jahre nach dem Beginn des Gaza-Kriegs ein Durchbruch gelungen.

Die Karte zeigt Trumps Plan für Gaza mit verschiedenen Kontrollzonen. Der Gazastreifen ist in Abschnitte unterteilt: aktuelle israelische Kontrolle, vorgeschlagener israelischer Rückzug bei Geiselfreilassung, weiterer Rückzug unter internationaler Kontrolle und eine Pufferzone an der Grenze zu Israel und Ägypten. Quelle: Weißes Haus.

"Dies ist ein großartiger Tag für die Welt", sagte der US-Präsident der Nachrichtenagentur Reuters in einem kurzen Telefoninterview. Die ganze Welt sei in dieser Sache zusammengekommen. "Das ist ein wundervoller Tag, ein wundervoller Tag für alle."

Insider nannte Details von Gaza-Abkommen

Ein Insider nannte Details der in der Nacht erzielten Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas. Demnach könnten von der Hamas festgehaltene israelische Geiseln am Samstag freikommen. Das israelische Militär wiederum werde innerhalb von 24 Stunden nach dem formellen Abschluss des Abkommens die erste Phase eines Teilabzugs aus dem Gazastreifen vollziehen.

Die Unterzeichnung des Abkommens werde um 11.00 Uhr MESZ erwartet. Ab 16.00 Uhr MESZ sollen das israelische Sicherheitskabinett und die Regierung über das Abkommen beraten.

Die Infografik zeigt die Eskalation im Nahen Osten seit dem 7. Oktober 2023 anhand von fünf Karten. Sie stellt wichtige Ereignisse und betroffene Regionen dar: In Israel wurden am 7. Oktober 2023 etwa 1.200 Menschen getötet und 251 Geiseln genommen, während im Gazastreifen laut Hamas-Angaben 66.000 palästinensische Opfer gezählt wurden. Weitere Karten zeigen Raketenangriffe der Houthi-Miliz im Jemen, eine israelische Offensive im Libanon mit vielen Toten, massive Luftangriffe auf den Iran mit über tausend Toten sowie einen Luftangriff auf Katar. Quelle: APA.

Trump erwartet Geisel-Freilassung für Montag

In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News sagte Trump, er rechne mit einer Freilassung der Geiseln aus dem Gazastreifen am Montag. Die Vereinbarung umfasse auch die Übergabe der Leichen von Getöteten. Trump zeigte sich in dem Interview zuversichtlich, dass der Gazastreifen wiederaufgebaut werde und auch der Iran Teil des Friedensprozesses sein werde.

Die Nachrichten über die Einigung lösten im Gazastreifen und in Israel spontane Jubelfeiern aus. Allerdings sind noch viele Fragen offen. Diese betreffen etwa den Zeitplan, eine Verwaltung für den Gazastreifen nach dem Krieg und das Schicksal der Hamas. Es ist zudem unklar, wer den Gazastreifen nach Kriegsende regieren wird.

Trump hatte kurz vor der Verkündung der Einigung erklärt, ein Waffenruhe-Abkommen stehe bevor. Er werde möglicherweise an diesem Wochenende nach Ägypten reisen. Er dankte den Vermittlern aus Katar, Ägypten und der Türkei, die mit den USA zusammengearbeitet hätten, um dieses "historische und beispiellose Ereignis" zu ermöglichen.

Netanyahu: "Großer Tag für Israel"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte kurz nach Trumps Mitteilung an, er werde im Laufe des Donnerstags seine Regierung einberufen, um die Vereinbarung zu billigen. "Dies ist ein großer Tag für Israel", erklärte Netanyahu. Die israelische Regierung teilte mit, die Freilassung der Geiseln werde voraussichtlich am Samstag beginnen. Netanyahu telefonierte nach Angaben seines Büros mit Trump. Beide gratulierten einander demnach zu einer "historischen Errungenschaft". Netanyahu habe Trump eingeladen, eine Rede vor dem israelischen Parlament, der Knesset, zu halten.

Die radikal-islamische Hamas teilte mit, sie habe einer Vereinbarung zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen zugestimmt. Die Einigung umfasse einen israelischen Rückzug aus dem Küstengebiet sowie einen Austausch von Geiseln gegen Gefangene. Die Hamas forderte Trump und die Garantiemächte auf, sicherzustellen, dass Israel eine Waffenruhe vollständig umsetze, hieß es in der Erklärung weiter. Laut einem Vertreter der Hamas sollen die Geiseln, die noch am Leben sind, innerhalb von 72 Stunden nach der Billigung der Einigung durch die israelische Regierung übergeben werden.