Rubio schob Trump plötzlich einen Zettel zu

Der Moment als Trump vom Durchbruch erfuhr.

Israel und die islamistische Hamas haben sich in der Nacht auf Donnerstag auf die erste Phase des Friedensplans geeinigt. Demnach werden die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln freigelassen und Israel wird seine Truppen zurückziehen, gab US-Präsident Donald Trump auf Truth Social bekannt. „Alle Parteien werden fair behandelt.“

Dies sehe ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen, einen Rückzug der Israelis, Zugang für Hilfsgüter und einen Tausch von Geiseln und Häftlingen vor. Unterzeichnet werden könnte die Vereinbarung bereits am Donnerstag in Ägypten.

Damit ist zwei Jahre nach dem Beginn des Gaza-Kriegs ein Durchbruch gelungen. Man sei sich über die erste Phase des US-Friedensplans einig geworden, schrieb Trump. Im ägyptischen Scharm el Scheich hatten Verhandler um Details gerungen. Trump brachte bereits einen Besuch in Israel am Wochenende ins Spiel. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lud Trump ein, vor der Knesset zu sprechen.

© Getty

Rubio informierte Trump

Kurz vor Bekanntgabe der Einigung war Trump gerade auf einer Pressekonferenz, als Außenminister Rubio seinem Chef einen Zettel zuschob. In den Kameras war die Botschaft an den Präsidenten zu lesen.

„Very close, we need your approve a Truth social post soon so you can announce deal first“ („Sehr nahe. Wir brauchen bald Ihre Genehmigung für einen Truth-Social-Beitrag, damit Sie den Deal als Erster bekannt geben können“). Wenige Minuten später tat Trump dann genau das.