Experte: Krieg gegen Putin ist unausweichlich

Der Kreml-Chef habe „in gewisser Weise den Rubikon überschritten.“

Luftraumverletzungen und Drohnen-Alarm in mehreren europäischen Ländern führten zuletzt wieder zu einer deutlichen Zunahme der Gefahr einer direkten Auseinandersetzung zwischen dem Westen und Russland geführt. Für den Militärhistoriker Sönke Neitzel ist Krieg mit Putin fast schon unausweichlich.

„Putin hat in gewisser Weise den Rubikon überschritten“, so der Experte bei Sandra Maischberger im ARD. Heißt: Es gibt kein Zurück mehr! „Es kann die nächsten drei Jahre zu einer militärischen Auseinandersetzung mit Truppen zwischen Russland und der NATO kommen“, so Neitzel weiter. „Und es kann gut sein, dass unsere Truppen in Litauen kämpfen müssen. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in drei Jahren, wer will das sagen.“

"Sind nicht mehr im Frieden"

Der Experte lässt dann angesichts der jüngsten Vorfälle weiter aufhorchen. „Wir sind nicht mehr im Frieden. Wir sind aber auch nicht in einem erklärten Krieg. Wir sind irgendwas dazwischen.“ Putin führe einen hybriden Krieg gegen den Westen. Der Experte befürchtet, dass Moskau die NATO weiter herausfordern werde, möglich sei etwa, dass Russland etwa Soldaten nach Spitzbergen (gehört zu Norwegen) schickt. Der Experte fordert daher dringend, dass der Staat mehr Geld investiert und für Sicherheit sorgt.

Neitzels Aussagen sind umstritten. Andere Experten werfen dem Militärhistoriker Kriegshysterie vor.