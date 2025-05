Experten nennen Zeitpunkt: So schnell könnte Putin den Westen angreifen

Russland könnte schon in wenigen Jahren EU-Gebiet angreifen.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine warnen Sicherheitsexperten und Militäranalysten mit zunehmender Dringlichkeit vor einem russischen Angriff gegen die NATO und EU. Der Thinktank International Institute for Strategic Studies (IISS) warnt nun davor, dass sich Russland nach Beendigung des Ukraine-Krieges rasch erholen könnte und dann weiter gegen den Westen vorgeht.

Die britischen Experten warnen dabei vor allem vor einem Rückzug der USA aus der NATO. Dieser Schritt würde ein „Fenster der Verwundbarkeit“ schaffen, das Putin ausnützen würde.

Putin will Westen herausfordern

„Wir kommen zu dem Schluss, dass Moskau bereits 2027 in der Lage sein könnte, die NATO-Verbündeten, insbesondere die baltischen Staaten, militärisch erheblich herauszufordern“, schreiben die Experten in ihrer Einschätzung vom 15. Mai. „Bis dahin könnten Russlands Bodentruppen den Bestand an aktiver Ausrüstung vom Februar 2022 widerspiegeln.“

Zuvor hatte sich bereits Bruno Kahl, der Präsident des deutschen Bundesnachrichtendienstes, ähnlich geäußert. „Ein frühes Kriegsende in der Ukraine befähigt die Russen, ihre Energie dort einzusetzen, wo sie sie eigentlich haben wollen, nämlich gegen Europa“. Im schlimmsten Falle könnte es bereits in zwei Jahren zu einer ersten Konfrontation kommen.