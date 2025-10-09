Expertin überrascht in Sachen Gaza: "Jetzt ist alles anders"

Nahost-Expertin Gudrun Harrer ist gar nicht so skeptisch, was ein Ende des Gaza-Krieges betrifft.

Klappt es diesmal? Gelingt es mit dem Plan von US-Präsident Donald Trump, den Gaza-Krieg zu beenden? Nahost-Expertin Gudrun Harrer ist gar nicht so pessimistisch, dass der Krieg endet. Trump habe diesmal einen extrem hohen Druck auf den israelischen Premier Benjamin Netanyahu ausgeübt - auf der anderen Seite drängen auch arabische Staaten auf ein Ende. Nachdem Israel Katar angegriffen hat, glauben jetzt alle, dass sie die nächsten sein können.

Hamas militärisch besiegt

Zudem sei die Hamas "militärisch besiegt", sie habe aber in den Verhandlungen doch einiges bekommen, so habe Israel stets Nein zu einem Wiederaufbau des Gazastreifens gesagt. Allerdings fehlen in dem Trump-Plan viele Details. Man habe Trump einen Erfolg gegönnt - jetzt werde aber die zweite Phase ausverhandelt, die einen endgültigen Frieden zum Ziel hat. "Hier gibt es sehr viele Fallstricke, auch die Frage, wer die internationale Friedenstruppe bezahlen soll."

Die Stärke sei auch die Schwäche des Plans, und die heiße Trump: "Derzeit sagen ihm alle alles zu. Es braucht aber ein jahrelanges Engagement der USA, und da ist die Frage, ob Trump das durchhält." Zudem komme das von Israel besetzte Westjordanland nicht vor. Aber: "Zumindest haben wir jetzt was." Harrer glaubt aber auch, dass der Krieg weitergeht, wenn es keine Lösung gibt.