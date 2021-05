Fall Maddie: Neue Spur führt nach Südamerika

Der Fall Maddie nimmt immer größere Ausmaße an.

Die Sicherheitsbehörden in Paraguay bestätigten, dass der 44-jährige mordverdächtige Christian B. Kontakt zu dem Pädophilenring gehabt haben soll, der dort im April gesprengt wurde. Einer der Drahtzieher dieser Kinderporno-Plattform mit dem Namen "Boystown" sei der 58-jährige Deutsche Christian Manfred K. Er wartet derzeit auf seine Auslieferung.

Kommissar Nimio Cardozo von der Anti-Kidnapping-Abteilung der paraguayischen Polizei sagt gegenüber "Dailyrecord": "Wir glauben, dass es Elemente gibt, mit denen unsere Sicherheitsbehörden zur Klärung des Falles Madeleine beitragen könnten."

Cardozo: Mögliche Informationen zum Fall Maddie

Die Polizei in Paraguay hat bei Computer-Auswertungen 5.000 IP-Adressen entdeckt, die Kinderporno-Dateien ausgetauscht hätten. Die Ermittlungs-Ergebnisse wurden an die deutschen Behörden übermittelt. Cardozo: "Es besteht die Möglichkeit, dass wir inmitten all dieser Daten auch Informationen zum Fall Maddie finden könnten."

Christian Manfred K., der schon Jahre in Paraguay lebt, wurde am 12. April in der Stadt Belén festgenommen. Er gilt als Drahtzieher dieser Pädophilen-Plattform, die laut BKA eine der größten im Darknet (400.000 Mitglieder) sein soll.

Durchbruch im Fall Maddie?

2016 soll das Mädchen angeblich in Paraguay gesehen worden sein. Damals brachte die Suche aber keine Ergebnisse. Kann die neue Spur, die den Hauptverdächtigen im Fall Maddie mit dem Pädophilen-Ring in Verbindung bringt, nun endlich den Durchbruch bedeuten?

Die deutschen Behörden gehen davon aus, dass Christian B. Maddie entführt und getötet habe. Noch sei die Beweislage aber für eine Mordanklage noch nicht ausreichend.

Maddie war am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Praia da Luz (Portual) aus einem Apartment entführt worden. Trotz einer weltweiten Suchaktion der Eltern gibt es bis heute keine Spur von Maddie, die am 12. Mai schon 18 Jahre alt geworden wäre. Ihre Eltern, Kate und Gerry McCann, glauben nach wie vor, dass sie lebt.