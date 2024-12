Drei Festnahmen nach Explosionen in Den Haag

Im Zusammenhang mit verheerenden Explosionen in einem Wohnhaus in Den Haag in den Niederlanden mit sechs Toten hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen.

Auch einige Autos seien beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, weitere Festnahmen seien nicht ausgeschlossen. Die genaue Ursache für die Katastrophe ist noch unklar, die Staatsanwaltschaft hatte aber bereits von Hinweisen auf einen kriminellen Hintergrund gesprochen. Samstagfrüh hatten zwei Explosionen ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus zerstört. Sechs Menschen konnten nur tot aus den Trümmern geborgen werden, darunter drei Mitglieder einer Familie, Vater, Mutter und ihre 17 Jahre alte Tochter. Zudem wurden vier Menschen verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.