So läuft das Begräbnis von Papst Franziskus ab

Nach zwölf langen Jahren an der Spitze von 1,4 Milliarden Katholiken auf der ganzen Welt hat die letzte Reise von Papst Franziskus begonnen. Das sind die nächsten Schritte:

Während die Welt den Verlust des geliebten Pontifex betrauert, laufen im Vatikan sorgfältig inszenierte Pläne für seine Beerdigung- diese findet am Samstagmorgen auf dem Petersplatz statt. Der Gottesdienst soll um 10 Uhr Ortszeit beginnen.

Der Gottesdienst wird vom Dekan des Kardinalskollegiums geleitet. Es wird erwartet, dass führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt an dem historischen Ereignis teilnehmen und sich Tausenden von Trauernden aus der ganzen Welt anschließen werden.

Dazu gehören auch Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky, die alle ihre Teilnahme an der Beerdigung des Papstes angekündigt haben.

Die wichtigsten Entwicklungen zusammengefasst:

Die Beerdigung von Papst Franziskus findet am Samstag um 10 Uhr Ortszeit statt.

Der Vatikan gab den Bestattungswunsch von Papst Franziskus bekannt: ein einfaches unterirdisches Grab in der Basilika St. Maria Major.

Alle Kardinäle in Rom wurden in den Apostolischen Palast einberufen, um sich auf die Zeremonie vorzubereiten.

Die italienische Regierung rief eine Staatstrauer aus.

König Karl würdigte den Papst mit den Worten, er habe „das Leben so vieler Menschen berührt“.

Donald Trump bestätigte, dass er und Melania an der Beerdigung in Rom teilnehmen werden.

Brasiliens Präsident Lula rief eine siebentägige Trauerzeit aus.

Diese Staatsgeäste werden erwartet

Auch soll bestätigt worden sein, dass der britische Premierminister Sir Keir Starmer ebenfalls an der Beerdigung des Papstes am Samstag teilnehmen wird. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, werden ebenfalls bei der Beerdigung erwartet. Zahlreiche Nationen werden voraussichtlich Staats- und Regierungschefs zu diesem historischen Ereignis entsenden.

Die Zeremonie wird von den Kardinälen zelebriert, wobei Giovanni Battista Re, der Dekan des Kardinalskollegiums, den Gottesdienst leitet. Er wird auch die letzte Ölung sprechen, den feierlichen Ritus, mit dem die Seele des Papstes formell Gott anvertraut wird.

Beginn der Prozession

Zu Beginn der letzten Riten wird der Sarg von Franziskus in der Kapelle der Casa Santa Marta - seiner Residenz im Vatikan - für einen Moment des Gebets aufbewahrt. Anschließend wird sich ein voraussichtlich zwei Meilen langer Trauerzug in Richtung Petersdom in Bewegung setzen, wo die letzte Ölung stattfinden wird.

Die Prozession wird durch den Vatikan über Santa Marta und den Platz der Ersten Römischen Märtyrer führen. Vom Glockenbogen führt sie auf den Petersplatz und betritt den Petersdom durch das Hauptportal.

Der Papst wird im offenen Bereich der Basilika aufbewahrt, damit Tausende von Anhängern ihn sehen und beten können. Anschließend wird eine Trauermesse von Kardinälen und feierlich gekleideten hohen Geistlichen und anderen Mitgliedern des Klerus zelebriert. Im Anschluss an die Beerdigung wird der Leichnam des Papstes zum Begräbnisort außerhalb des Vatikans überführt.

Papst wollte es anders machen

Der bescheidene Franziskus hat in seinem Testament verfügt, dass er in einer einfachen unterirdischen Gruft in Santa Maria Maggiore beigesetzt werden soll, im Gegensatz zu den vorherigen Päpsten, die in den Krypten unter dem Petersdom beigesetzt wurden. Franziskus wird der erste Papst seit mehr als hundert Jahren sein, der außerhalb der Vatikanmauern beigesetzt wird.

Er sagte auch, er habe dafür gesorgt, dass ein ungenannter Wohltäter die Kosten für die Beerdigung übernimmt. Sogar die jahrhundertealte Tradition, drei Särge aus Zypressen, Blei und Eichenholz zu präparieren, wurde aufgegeben, wie es Franziskus in den Jahren vor seinem Tod gewünscht hatte.

Er wird in einem einfachen unterirdischen Grab beigesetzt, das „ohne besonderen Schmuck“ vorbereitet wurde und nur mit „Franciscus“ beschriftet ist, so sein Wunsch. Der Tod des Papstes hat jahrhundertealte Rituale im Vatikan ausgelöst, darunter das symbolische Zerbrechen des „Fischerrings“ und des Bleisiegels, das den Übergang der Kirche auf ein neues Oberhaupt einläutet.

Neun offizielle Trauertage

Am Samstag beginnt der erste von neun offiziellen Trauertagen, die traditionell als "Novemdiales" bezeichnet werden. Sobald diese Trauerphase beendet ist, wird das Konklave zur Wahl des nächsten Papstes offiziell beginnen. Zehntausende von Katholiken und Anhängern von Papst Franziskus werden zu den Veranstaltungen erwartet.

Neben den führenden Politikern der Welt könnten auch zahlreiche Prominente nach Rom reisen, um an dem historischen Ereignis teilzunehmen. Dazu könnten Stars wie Leonardo DiCaprio und Fußballlegende Lionel Messi gehören. Papst Franziskus ist am Ostermontag an einem Hirnschlag und anschließendem irreversiblen Herzversagen gestorben.

Sein Tod hat 1,4 Milliarden Katholiken in aller Welt in Trauer gestürzt. Der Pontifex war Anfang des Jahres wochenlang im Gemelli-Krankenhaus in Rom stationär behandelt worden, nachdem er an einer Bronchitis und einer doppelten Lungenentzündung erkrankt war.

Gab seinen letzten Segen zu Ostern

Nach einem 38-tägigen Aufenthalt wurde er am 23. März entlassen und konnte am Ostersonntag die Gläubigen segnen. Doch nur wenige Stunden später gab der Vatikan bekannt, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche verstorben ist.