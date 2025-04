Papst-Begräbnis: Keine Fußballspiele am Samstag

Nach dem Tod von Papst Franziskus sind die am kommenden Samstag angesetzten Profi-Fußballspiele in Italien verschoben worden.

Am Samstag findet die Trauerzeremonie für den Papst auf dem Petersplatz in Rom statt, an der sich Hunderte Prominente aus der ganzen Welt beteiligen werden. Der Fußball wird indes ruhen. Betroffen sind etwa die Partien Lazio Rom - Parma und Inter Mailand gegen AS Roma.

Die italienische Serie A hatte bereits alle für Ostermontag angesetzten Spiele abgesagt. Vier Oberhaus-Partien waren betroffen, darunter das Gastspiel von Rekordmeister Juventus Turin in Parma. Diese Spiele werden nun am Mittwoch um 18.30 Uhr nachgeholt. Würdigungen für den bekennenden Fußballfan Franziskus kamen aus der gesamten Sportwelt, insbesondere auch aus seiner argentinischen Heimat.