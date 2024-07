Grausame Messer-Attacke: Sie beschützten die Kinder

Die Yogalehrerin Leanne Lucas wurde bei einem Angriff auf einen Workshop, in dem drei Kinder ums Leben kamen, schwer verletzt, als sie mutig versuchte, ihre Schüler vor einem Messerstecher zu schützen.

Leanne Lucas, die früher als Grundschullehrerin arbeitete, kämpft derzeit in einem Krankenhaus in Southport um ihr Leben. Am Montag stürmte ein 17-jähriger Angreifer in ihren voll besetzten Taylor-Swift-Workshop, wo 16 Kinder anwesend waren, und begann, auf die Anwesenden einzustechen. Lucas stellte sich mutig vor die Kinder, um sie zu schützen, konnte aber das Leben von Alice D.-A. (9), Bebe K. (6) und Elsie Dot S. (7) nicht retten, die bei dem brutalen Angriff ums Leben kamen.

Lucas reagierte schnell und führte einige Kinder zu einer Feuerleiter, bevor sie sich dem Angreifer in den Weg stellte und selbst schwer verletzt wurde. Ihr selbstloses Handeln ermöglichte die Flucht vieler Kinder. Draußen auf der Straße fand der Fensterputzer Joel Verite (25) die schwer verletzte Lucas, die ihn vor dem Angreifer warnte. Verite eilte daraufhin ins Gebäude, um zu helfen.

Mit Kindern auf Toilette versteckt

Wie Danny Noble, einem Freund von Joel Verite, den englischen Medien verriet, war Joel einer der ersten Helfer am Tatort. Er unterstützte die Polizei dabei, den Täter zu überwältigen, und half, ein Kind aus dem Gebäude zu tragen. Auch die Tanzlehrerin Heidi Barlow (35) erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen, konnte jedoch eine weitere Gruppe Kinder in Sicherheit bringen, indem sie sich mit ihnen in einem Toilettenraum einschloss.

Die Polizei von Merseyside bestätigte, dass zwei Kinder noch am Tatort verstarben, während ein Mädchen wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Neun weitere Kinder wurden mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Auch Lucas und Barlow, die beide versuchten, die Kinder zu schützen, befinden sich in kritischem Zustand.

Angriff erschütterte England

Sunshine Yoga, der Arbeitgeber von Leanne Lucas, veröffentlichte ein Foto von ihr auf Facebook und bat die Öffentlichkeit, für ihre Genesung zu beten. Der Angriff hat das ganze Land tief erschüttert. Bisher hat die Polizei nur wenige Informationen über den Täter bekannt gegeben, vermutlich um rechtliche Gründe zu wahren und dem Angreifer keine Aufmerksamkeit zu verschaffen. Laut BBC handelt es sich bei dem Angreifer um den Sohn eines aus Ruanda stammenden Einwandererpaares.