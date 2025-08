Große Chance für Trump: Fed-Gouverneurin tritt ab

Die US-Notenbankerin Adriana Kugler tritt vorzeitig von ihrem Posten zurück und verschafft damit Präsident Donald Trump die Möglichkeit, seinen Einfluss auf die Fed auszubauen.

Kugler werde ihr Amt zum 8. August niederlegen, teilte die US-Notenbank am Freitag mit. Ihre reguläre Amtszeit wäre bis zum 31. Jänner 2026 gelaufen.

Die im September 2023 ernannte Gouverneurin kehrt der Mitteilung zufolge als Professorin an die Georgetown University zurück. An der Zinssitzung der Fed in dieser Woche hatte sie ungewöhnlicherweise nicht teilgenommen.

Trump kann Nachfolger ernennen

In ihrem Rücktrittsschreiben an Trump erklärte Kugler, sie habe ihre Rolle "mit Integrität, einem starken Engagement für den Dienst an der Öffentlichkeit und einem datengestützten Ansatz" ausgeübt. Der Präsident kann nun einen Nachfolger für Kugler für die verbleibende Amtszeit ernennen. Es wird darüber spekuliert, dass er den Posten mit einem potenziellen zukünftigen Fed-Chef besetzen könnte, um die Weichen für die Zeit nach Jerome Powell zu stellen. Trump hat die Notenbank und deren Chef wiederholt wegen der aus seiner Sicht zu hohen Zinsen scharf angegriffen. Powells Amtszeit läuft im Mai aus.