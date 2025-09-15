Hallo, Großer! HIER wird der dickste Bär der Welt gesucht

Vor allem bei Bären gilt: Viel hilft viel! Also ist das ausschließlich eine gute Sache, wenn man sich auf den dicksten Bären der Welt konzentriert.

Wer nämlich im Sommer kräftig zulegt, hat im Winter die besten Chancen zu überleben. Dicke Bären können also die großen Gewinner sein.

Dicke Bären sind in Alaska ein Grund zum Feiern: Bei der „Fat Bear Week“ wählen Menschen weltweit den fettesten Braunbären – und feiern damit die Überlebenskünstler des Nordens.

Braunbär 409 Beadnose war der fetteste Bär 2018:

© nps

Zum 11. Mal findet die „Fat Bear Week“ statt. Vom 23. bis 30. September können Menschen online abstimmen, welcher Braunbär den Titel „Dickster Bär des Jahres“ bekommt.

Kein Bodyshaming – Fett ist Überleben

Der Zeitpunkt Ende September ist bewusst gewählt: Zu Herbstbeginn haben die Tiere ihr Höchstgewicht erreicht. Über den Sommer fressen sie sich Fettreserven an, um den langen Winter ohne Nahrung zu überstehen. „Für diese Bären bedeutet Dicksein Erfolg“, erklärt der Katmai-Nationalpark.

Braunbär 435 Holly war der fetteste Bär 2019:

© nps

Giganten im Katmai-Nationalpark

Einige Braunbären bringen es auf über 600 Kilo und messen bis zu drei Meter. Gewogen werden sie nicht – dank acht Kameras können Fans die Tiere aber live im Park beobachten.

Nachwuchs-Runde

Bereits am 18. und 19. September läuft die „Fat Bear Week Junior“. Dabei treten junge Bären gegeneinander an. Der Sieger darf sogar in der Hauptrunde mitmischen.