Hier zeigt Putin seine Protz-Wohnung im Kreml

Zum ersten Mal hat Wladimir Putin, Präsident Russlands, Einblicke in seine private Kreml-Wohnung gewährt – und die prunkvolle Ausstattung sorgt für Aufsehen.

In einem auf Telegram veröffentlichten Video zeigt der Kremltreue Reporter Pawel Zarubin erstmals Putins Privatgemächer im Herzen des Moskauer Kremls. Die Aufnahmen zeigen: Der russische Präsident lebt in purem Luxus. Vergoldete Wände, funkelnde Kronleuchter, große Spiegel und exotische Pflanzen prägen das Bild. Sogar ein weißer Konzertflügel steht im Raum – laut Putin ein Instrument, auf dem er selten spielt.

Private Räume mit imperialem Flair

Besonders auffällig ist ein großes Porträt des Zaren Alexander III., das in der Nähe des Flügels hängt. Die Einrichtung wirkt bewusst kaiserlich, fast museal. In einem der gezeigten Räume befinden sich ein großer Tisch und helle Sofas – ein Setting, das auch für informelle Gespräche genutzt wird. Darüber hinaus zeigt Putin seine Bibliothek aus dunklem Holz, zwei Schlafzimmer und eine kleine private Kapelle.

Ein Teil des diplomatischen Treffens mit Chinas Präsident Xi Jinping im März 2023 soll ebenfalls in diesen Räumen stattgefunden haben. „Nach dem Arbeitsessen bat ich ihn, als Freund, in einen anderen Raum“, so Putin. „Dort saßen wir am Kamin, tranken Tee und sprachen in Ruhe über alles.“

© Telegram @zarubinreporter

© Telegram @zarubinreporter

© Telegram @zarubinreporter

© Telegram @zarubinreporter

Kritik an Putins Luxusleben

Bereits 2024 sorgten Aufnahmen aus einem weiteren luxuriösen Anwesen Putins für Empörung. Der sogenannte „Putin-Palast“ am Schwarzen Meer wurde damals aufwendig renoviert – laut Berichten wurde ein Raum mit einer Pole-Dance-Stange in eine Art Kirche mit Thron umgebaut.

Offiziell gehört das Anwesen nicht Putin, sondern seinem langjährigen Freund Arkadi Rotenberg, der dort ein „Aparthotel“ betreiben will. Doch Kremlkritiker, allen voran der mittlerweile verstorbene Alexei Nawalny, zweifelten diese Version an. Ihre Recherchen offenbarten eine massive Diskrepanz zwischen Putins Luxusleben und den wirtschaftlichen Problemen der russischen Bevölkerung – ein Widerspruch, der für Unmut sorgt.

Neue Empörung droht

Das nun veröffentlichte Video aus dem Kreml könnte die Diskussion neu anheizen. Während viele Russinnen und Russen unter finanziellen Schwierigkeiten leiden, präsentiert sich ihr Präsident in einer Welt aus Gold, Glanz und persönlichem Komfort.